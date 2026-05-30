Yo Soy Grandes Batallas Final 2026: “Pan con mantequilla” hizo vibrar la gran final con Marcello Motta
La gran final de Yo Soy Grandes Batallas 2026 comenzó con fuerza gracias a la presentación de Marcello Motta, quien abrió la noche interpretando “Pan con mantequilla” y emocionó tanto al público como al jurado.
Tras el show, Cachín Alcántara aseguró que disfrutó la presentación “como espectador” y calificó al participante como “un músico de primera”. Por su parte, Jely Reátegui sorprendió al leerle una emotiva carta escrita por ella misma, donde destacó que todo lo conseguido “se lo ha ganado” y elogió la entrega de “cuerpo y alma” sobre el escenario. Además, le deseó conciertos llenos de personas coreando su nombre.
Mauri Stern también reconoció su evolución y consistencia. “Después de verte tan consistente, hoy puedes hacer historia para el rock peruano”, comentó.
El momento más emotivo llegó con Ricardo Morán, quien confesó sentirse “muy conmovido para hablar”. Además, felicitó al equipo de puesta en escena y aseguró que Marcello “encarna la música de Amén”. Finalmente, hizo un llamado al público: “Si no votan por Marcello Motta, no sé qué están haciendo”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!