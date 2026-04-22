Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa convence al jurado y deja fuera a Mijares!

Mijares llegó al escenario a retar a el consagrado Gilberto Santa Rosa. Ambas presentaciones fueron correctas pero el consagrado marcó la diferencia con el dominio actoral sumado a su manejo vocal.

Por el lado del retador, el jurado resaltó su calidad vocal y el buen trabajo en los momentos de mayor potencia, donde el parecido con el artista original se hacía más evidente. Sin embargo, también señalaron la necesidad de trabajar en los matices, especialmente en los pasajes más suaves, donde la imitación perdía fuerza. A nivel actoral, se le recomendó variar más la expresión corporal para generar mayor conexión con el público.

En contraste, Gilberto Santa Rosa volvió a demostrar por qué es tiene su silla en el programa. Su interpretación destacó por la naturalidad y la credibilidad en escena, logrando que cada gesto y cada acción se sintieran orgánicos, como si ocurrieran por primera vez.

Al momento de la votación, el jurado no dudó: Gilberto Santa Rosa se quedó con la victoria.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!