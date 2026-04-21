Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Gilberto Santa Rosa pone el sabor y vence a Nelson Pinedo en la batalla!

La salsa se apoderó del escenario en el enfrentamiento entre Nelson Pinedo y el consagrado Gilberto Santa Rosa, en una batalla donde el ritmo y el sabor marcaron la diferencia.

El retador inició con energía, pero el jurado notó algunos detalles técnicos que afectaron su performance. Entre ellos, momentos de afinación elevada y falta de peso en los graves, lo que generó una interpretación menos cercana al estilo original de Nelson Pinedo. Además, se mencionó que la ejecución fue por instantes demasiado percutiva, perdiendo esa fluidez melódica característica del género.

Por su parte, Gilberto Santa Rosa volvió a demostrar su experiencia en el escenario. Con elegancia, control y una musicalidad precisa, logró transmitir el “sabor” que exige este tipo de repertorio. Su dominio de los matices y su soltura en los pasajes más complejos fueron claves para destacar.

El jurado fue claro al momento de votar: por unanimidad, el consagrado se llevó la victoria, reafirmando su fortaleza dentro de la competencia.

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