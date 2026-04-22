Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Ivy Queen lista para enfrentarse a Alejandra Guzmán!

El empate entre Ivy Queen y Alejandra Guzmán dejó la tensión al máximo, y la “caballota” no tardó en reaccionar. En entrevista, la retadora confesó que su estrategia inicial apuntaba a otro rival, pero terminó sorprendiendo al elegir a la consagrada, logrando un resultado que, según sus palabras, nadie esperaba.

Con seguridad y sin filtro, Ivy Queen dejó claro que no piensa dar un paso atrás: “esto recién comienza”, advirtió, reafirmando su intención de quedarse con la silla. Su discurso estuvo cargado de personalidad, fiel a su estilo directo y dominante en el escenario.

Lejos de quedarse en palabras, volvió a presentarse con un tema icónico que reforzó su esencia: ritmo, actitud y empoderamiento. Su performance conectó con el público desde lo corporal y la energía.

Mientras tanto, la expectativa crece: aún falta la presentación de Alejandra Guzmán en esta nueva jornada y la decisión final que definirá quién continúa en la competencia.

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