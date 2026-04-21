Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Ivy Queen llega con sed de trono y lanza reto directo a Alejandra Guzmán!

La noche se encendió con el ingreso de Ivy Queen, quien llegó con un mensaje contundente: no vino a participar, vino a quedarse con una silla. Con un discurso cargado de seguridad, pasión y carácter, dejó claro que su objetivo es destronar a las consagradas.

Tras un previo análisis de sus posibles rivales, la retadora no dudó en elegir a Alejandra Guzmán, generando expectativa inmediata en el escenario. “Quiero que sea una noche de mujeres”, afirmó.

Sobre el escenario, demostró su esencia urbana, actitud dominante y conexión con el público, interpretando un tema cargado de fuerza y empoderamiento. Su performance dejó claro que apuesta no solo por lo vocal, sino también por la presencia escénica y el carácter del personaje.

La batalla recién comienza: falta la presentación de la consagrada y la decisión del jurado en un duelo que promete intensidad de principio a fin.

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