Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Ivy Queen y Alejandra Guzmán dejan todo en el escenario y el jurado no logra decidir!

La noche prometía y cumplió. La llegada de Ivy Queen como retadora encendió el escenario con actitud, presencia y ese sello de empoderamiento que la caracteriza. Sin embargo, la elección del tema no jugó completamente a su favor: el jurado coincidió en que la canción no permitió explotar uno de sus mayores fuertes, el rap, limitando el impacto total de su performance.

Aun así, su dominio escénico y seguridad fueron innegables. Cada paso, cada mirada y cada frase mantuvieron su esencia intacta, recordando por qué es considerada “la caballota”.

Por su parte, la consagrada Alejandra Guzmán apostó por su fuerza rockera habitual. Si bien mantuvo su energía característica, el jurado detectó algunas desafinaciones y una menor conexión emocional en comparación a otras presentaciones, lo que terminó jugando en su contra en una batalla tan reñida.

Ambas competidoras mostraron nivel, pero también dejaron pequeños vacíos que el jurado no pudo ignorar. El resultado: empate.

Una decisión que deja la tensión en el aire y abre la puerta a un posible desempate cargado de aún más intensidad.

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