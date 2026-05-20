Yo Soy GRANDES BATALLAS: Karol G encendió la primera batalla de la noche con “TQG”

La primera batalla de la noche arrancó con el enfrentamiento entre Gustavo Cerati y Karol G. Luego del reto del imitador del rockero argentino, la consagrada salió al escenario para defender su silla interpretando “TQG”.

Con actitud y seguridad, Karol G apostó por uno de sus temas más populares para responder al desafío. Durante la presentación, el personaje mostró fuerza escénica y el estilo urbano que caracteriza a la artista colombiana.

“Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito”, cantó la imitadora en uno de los momentos más coreados del show, mientras el público seguía atento cada parte de la interpretación.

La presentación también estuvo marcada por la energía y el despliegue escénico de la “Bichota”, quien volvió a demostrar por qué es una de las consagradas de esta temporada. Con “TQG”, Karol G dio inicio a una intensa jornada de batallas, buscando mantenerse firme en la competencia frente al reto de Gustavo Cerati.

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