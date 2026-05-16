Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Karol G mantuvo su lugar tras enfrentar a Luis Abanto Morales!

Karol G ganó la primera batalla de la noche tras imponerse a Luis Abanto Morales, quien llegó como retador dispuesto a sorprender al jurado.

Durante las devoluciones, los jueces destacaron el crecimiento de la consagrada. “La actitud ha estado muy bien, el balance entre dulzura y sensualidad”, comentaron sobre su presentación. Además, resaltaron que el personaje viene ganando más presencia y flow en el escenario.

Sin embargo, también le dieron recomendaciones. “Todavía hay espacio para mejorar el acento, el rapeo y seguir adelgazando la voz”, señalaron.

Por otro lado, Luis Abanto Morales recibió elogios por la caracterización y similitud del timbre vocal. “Me sorprende tu caracterización, igualita a la portada del disco”, comentaron, resaltando además el parecido de su voz con el artista peruano.

El jurado también le sugirió trabajar más la interpretación y la dicción para conectar aún más con el público, especialmente en las partes recitadas. Finalmente, Karol G logró quedarse con la victoria en una batalla que mezcló tradición peruana y música urbana sobre el escenario.

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