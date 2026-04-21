Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Los Auténticos Decadentes llegan con fiesta y retan a Marcello Motta!

El escenario sumó una dosis de energía con la llegada de Los Auténticos Decadentes, un trío que mezcla experiencia previa en el programa con una propuesta fresca y desenfadada.

El grupo dejó claro desde su presentación que no vino a pasar desapercibido. Con un estilo irreverente y espíritu festivo, aseguraron estar listos para enfrentarse a cualquier consagrado, incluso cuestionando la trayectoria de algunos de ellos.

Su historia es particular: cada integrante imitaba a distintos artistas, pero decidieron unirse para formar una propuesta grupal enfocada en la diversión y la conexión con el público.

Sin rodeos, eligieron como rival a Marcello Motta, uno de los competidores más fuertes. La elección encendió inmediatamente la expectativa por un duelo que promete contrastes entre la potencia rockera del consagrado y la energía festiva del trío.

Con una interpretación cargada de humor y ritmo, Los Auténticos Decadentes dejaron claro que su carta principal es el entretenimiento. Sin embargo, aún falta la respuesta de Marcello Motta y la decisión del jurado en una batalla que recién comienza.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!