Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Los consagrados sorprendieron con una apertura especial!

La nueva jornada del día de hoy comenzó con una apertura especial. Los cinco consagrados unieron voces para interpretar “El Embrujo” y encender la noche antes de los duelos.

Raphael abrió la presentación, seguido por Pedro Infante, Gilberto Santa Rosa, El Pájaro Gómez y Marcelo Motta, quienes luego cerraron juntos sobre el escenario. El número destacó por la energía, carisma y variedad de estilos de los campeones, que demostraron por qué ocupan las sillas principales de la competencia.

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