Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta emociona al jurado y supera a Los Auténticos Decadentes!

El programa vivió un duelo de contrastes entre la energía festiva de Los Auténticos Decadentes y la profundidad interpretativa de Marcello Motta.

El trío retador apostó por su sello característico: ritmo, humor y conexión con el público. Su presentación logró poner a todos a bailar, destacando por incorporar nuevos recursos y referencias que enriquecieron su propuesta. El jurado valoró su capacidad de entretenimiento, señalando que son un acto ideal para encender cualquier escenario.

Sin embargo, la respuesta del consagrado fue por otro camino. Marcello Motta ofreció una interpretación íntima y cargada de emoción, logrando una conexión profunda que fue más allá de lo técnico. Su manejo escénico, el uso de la guitarra y la sensibilidad transmitida generaron un impacto directo en el jurado, que incluso habló del poder transformador de la música.

Aunque Los Auténticos Decadentes dieron pelea y cumplieron con su propuesta, la balanza se inclinó hacia la emotividad y el control interpretativo.

La decisión fue unánime: Marcello Motta se quedó con la victoria y continúa firme en la competencia.

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