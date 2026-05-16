Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcelo Motta se mantuvo firme en la competencia!

Marcelo Motta ganó la tercera batalla de la noche tras enfrentarse al retador Víctor Manuel. El consagrado interpretó “Donde tú estás” y logró quedarse con la victoria, aunque el jurado también le dejó algunas observaciones.

Durante los comentarios, los jueces reconocieron el parecido vocal de Víctor Manuel desde el inicio de su presentación. “El timbre qué parecido”, señalaron, aunque coincidieron en que debía trabajar más la flexibilidad vocal y los soneos para lograr mayor sabor en salsa.

Sobre Marcelo Motta, el jurado destacó su nivel interpretativo, aunque también encontró pequeños detalles. “He descubierto hoy día que eres humano”, comentaron entre risas, señalando algunas notas imprecisas durante la canción.

A pesar de ello, resaltaron la dificultad de encontrar observaciones para un participante tan sólido. “Hace las cosas muy bien”, dijeron, recomendándole incorporar más matices actorales y detalles en la interpretación.

Finalmente, Marcelo Motta se impuso en la votación y mantuvo su lugar en la competencia con una nueva victoria.

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