Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro contra Pedro cerró la jornada en Grandes Batallas!

La última batalla enfrentó a Pedro Suárez Vértiz con el consagrado Pedro Infante, en un duelo que reunió dos estilos y generaciones distintas sobre el escenario.

Antes de iniciar, el retador no dudó al momento de elegir rival. “Hoy voy por México, vamos Pedro Infante”, anunció, provocando la reacción del público y marcando el esperado “Pedro contra Pedro”.

Pedro Suárez Vértiz abrió el enfrentamiento interpretando “Cuéntame”, llevando al escenario la esencia del recordado cantante peruano con una presentación cargada de energía y nostalgia.

Luego llegó la respuesta del consagrado Pedro Infante, quien defendió su silla con “Aunque me cueste la vida”, mostrando nuevamente el romanticismo y fuerza interpretativa que lo han mantenido en competencia.

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