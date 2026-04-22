Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante conquista al jurado y deja atrás a Andrés Calamaro!

El enfrentamiento entre el imitador de Andrés Calamaro y el consagrado Pedro Infante dejó dos propuestas completamente distintas sobre el escenario.

Por un lado, Calamaro apostó por una versión más exigente, iniciando en una tonalidad más alta como suele hacerlo el artista en vivo. Sin embargo, el jurado consideró que esta decisión no fue la más acertada, ya que afectó la estabilidad de su interpretación en la primera mitad, haciéndola más brusca y difícil de disfrutar.

En contraste, Pedro Infante optó por la sencillez. Con pocos desplazamientos y apoyado principalmente en su voz y expresión, logró construir un momento íntimo que conectó de inmediato con el jurado y el público. Su manejo de la emoción y la naturalidad en escena fueron determinantes para inclinar la balanza a su favor.

La devolución fue clara: mientras uno arriesgó en lo técnico, el otro destacó en lo interpretativo. Al momento de la votación, no hubo dudas. Pedro Infante se llevó la victoria.

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