Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pelo Madueño y Pájaro Gómez empataron tras intensa batalla!

La nueva jornada comenzó con un intenso duelo entre Pelo Madueño y Pájaro Gómez, quienes terminaron empatando tras convencer al jurado con sus presentaciones.

El jurado destacó el reto asumido por Pelo Madueño. “Acabas de romper el maldito hechizo”, comentaron, en referencia a la dificultad que suele existir cuando un imitador cambia de personaje. También señalaron avances importantes. “Cada vez que vienes tu imitación mejora”, afirmaron, aunque recomendaron trabajar más los agudos y la energía en escena.

Sobre Pájaro Gómez, resaltaron su conexión con el público. “Tú eres el Pájaro Gómez en todo momento… conectado con el concierto y con la canción”, comentaron, valorando su tranquilidad y naturalidad en el escenario.

Además, el jurado marcó diferencias entre ambos estilos interpretativos. “Por momentos estás haciendo un patrón de imitación… quiero que llegues a ser Pelo Madueño en todo momento”, indicaron.

Finalmente, tras la votación, el jurado decidió declarar empate en la primera batalla del día.

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