Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pimpinela llega con sed de revancha y apunta a Gilberto Santa Rosa!

El escenario se encendió con el regreso del dúo Pimpinela, quienes llegaron con una misión clara: recuperar su silla enfrentando nada menos que al consagrado Gilberto Santa Rosa.

Con un historial que incluye títulos importantes, los participantes dejaron en claro que no temen a ningún rival. Desde su presentación, marcaron territorio al cuestionar el nivel de algunos consagrados y asegurar que están listos para volver a lo más alto.

El reto fue directo y sin rodeos: Gilberto Santa Rosa. El consagrado, por su parte, respondió con su habitual serenidad, dejando claro que no está dispuesto a ceder su silla fácilmente.

En su primera intervención, Pimpinela apostó por el dramatismo y la intensidad que caracteriza al dúo original, entregando una interpretación cargada de emoción y conflicto, elementos clave de su propuesta artística.

La tensión está instalada. Aún falta la presentación de Gilberto Santa Rosa y la decisión del jurado.

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