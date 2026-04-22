Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael crece en el escenario y deja atrás a Michael Bublé!

El duelo entre Michael Bublé y el consagrado Raphael puso sobre el escenario dos estilos completamente distintos.

El retador asumió un riesgo importante al elegir una tonalidad exigente desde el inicio, lo que, según el jurado, limitó sus posibilidades de desarrollar matices y jugar con la atmósfera de la canción. La decisión de arrancar en un registro alto dificultó la construcción emocional del tema, restándole impacto a su interpretación.

En contraste, Raphael mostró seguridad y entrega desde el primer momento. Más allá de lo técnico, su presentación destacó por la intención y la conexión con la canción, elementos que terminaron inclinando la balanza a su favor.

El jurado valoró especialmente la valentía de ambos, pero fue claro al señalar que la ejecución y el manejo del escenario del consagrado marcaron la diferencia en una batalla compleja.

Finalmente, la decisión fue contundente: Raphael se quedó con la victoria y continúa firme en la competencia.

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