Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se impuso en el arranque de la jornada!

Tras ambas presentaciones, el jurado decidió que Raphael mantenga su lugar en la competencia gracias a una interpretación sólida y cargada de emoción.

Leonardo Favio interpretó una canción llena de sentimiento, pero recibió observaciones en la parte actoral. “Leonardo no todo el tiempo sonríe… hay que soltar esa sonrisa dulce por algunos momentos”, comentaron, señalando detalles para acercarse más al personaje. También destacaron su esfuerzo: “Percibo tus nervios desde el principio… lograr lo que logras, yo te lo aplaudo”.

Por su parte, Raphael convenció al jurado con su experiencia y presencia escénica. “No solamente me has contado la canción, sino me has llevado esa emoción de querer pararme, bailar y recordar mi infancia”, señalaron.

Además, resaltaron su potencia vocal. “Tus graves tienen un balance entre el Raphael de jovencito y el Raphael adulto”, añadieron. Finalmente, la pizarra favoreció al consagrado, quien arrancó la jornada con victoria.

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