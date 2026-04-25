Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se repone tras el empate y gana una batalla electrizante!

Tras el empate que encendió la competencia, el imitador de Raphael regresó al escenario con autocrítica y determinación. En la previa, fue claro: asumió que falló en la primera batalla, pero aseguró que esta vez no dejaría escapar la oportunidad.

Y cumplió. En esta segunda presentación, mostró una evolución evidente. El jurado destacó una mayor conexión emocional con la canción, así como un mejor control del personaje, logrando transmitir con más claridad la historia y los matices interpretativos.

El punto de quiebre llegó a mitad de la performance, cuando resolvió con precisión un cambio vocal complejo que no solo fue impecable técnicamente, sino también profundamente emotivo. Desde ese momento, su presentación tomó fuerza y cerró en un nivel alto que terminó convenciendo al jurado.

Enfrente, el imitador de Lucho Barrios también mostró mejoras importantes y una actitud destacable al ajustar su propuesta tras las críticas. El jurado destacó lo extraordinaria que fue la batalla, gracias a las grandes presentaciones de ambos. Sin embargo, la presentación del retador no fue suficiente frente al crecimiento mostrado por su rival.

La decisión final fue clara: Raphael se quedó con la victoria y mantiene su lugar en la competencia, en una de las batallas más intensas de la jornada.

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