Yo Soy GRANDES BATALLAS: Solo uno avanzará: Jim Morrison y Gustavo Cerati van por la final

La segunda ronda trajo uno de los enfrentamientos más esperados de la temporadaque no obtuvo resultado: Jim Morrison y Gustavo Cerati. Esta noche especial definirá a los cinco consagrados finalistas, por lo que solo uno logrará avanzar.

Tras igualar en su primer enfrentamiento, ambos imitadores volvieron al escenario listos para dejarlo todo. “Preparado como señor”, comentó Fer, antes del duelo decisivo.

Por su parte, Nadu, imitador de Jim, dejó claro que no se intimidará. “Sé que es un grande, pero vamos a verlo todo en el escenario”, aseguró.

Jim Morrison también habló sobre el empate previo y el nivel de competencia. “A estas alturas, el nivel que hay en estas sillas está para cualquiera”, comentó.

Además, el imitador confesó sentirse emocionado tras haber tocado por primera vez en vivo con su banda. “El día más feliz que tengo en estas presentaciones”, señaló.

Con el pase a la final en juego, Jim Morrison y Gustavo Cerati protagonizan uno de los duelos más intensos de la temporada.

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