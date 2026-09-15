Yo Soy Versus 2026: ¡Alex Lora, Elvis Presley, Luis Fonsi y otros imitadores se enfrentan por seguir en competencia!

El versus del día reunió a un grupo diverso que representó distintos géneros musicales frente al jurado. José Campos fue uno de los primeros que avanzaron de ronda interpretando a Alex Lora, vocalista de la banda mexicana “El Tri”, seguido por Aaron Amaya, quien dio vida al popular cantante Luis Fonsi.

La competencia continuó con Álvaro Mena, quien sigue avanzando con su imitación de “El Rey del Rock and Roll” Elvis Presley, y Alexander Machaca, quien representó al icónico cantante mexicano Pedro Fernández. Después llegó el turno de Angie Espinoza como María Conchita Alonso.

Cerrando el bloque, Stefhano Silva encarnó a Cheo Feliciano. Al final, Carlos Alcántara fue el encargado de anunciarles que siguen avanzando en la competencia.

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