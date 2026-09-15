Yo Soy Versus 2026: ¡Pimpinela, Chino y Nacho y hasta BTS se enfrentaron por llegar a la competencia!

Tres presentaciones muy esperadas por el público se enfrentaron en un mismo bloque de la competencia. Los primeros en cantar en el escenario fueron Charly Bringas y Giorgette Salazar, quienes dieron vida a la famosa dupla Pimpinela.

Luego llegó el turno de la segunda pareja de la noche, conformada por Miler Ramos y Alberto García, quienes fueron a interpretar a Chino y Nacho. Para cerrar el bloque, un grupo completo se presentó imitando a “BTS”, agrupación surcoreana mundialmente famosa y apoyada por las ARMYs.

Pese al riesgo de representar a artistas y bandas con gran respaldo del público, el jurado tomó la decisión de no contar con ningún participante del grupo. Esto fue algo que sorprendió a los participantes, quienes se mostraron entusiasmados durante toda su presentación y finalmente agradecieron por su oportunidad.

No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.