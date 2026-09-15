Yo Soy Versus 2026: ¡Julio Jaramillo, Yola Polastri y Héctor “El Father” lucharon por llegar a los conciertos!

Comenzó la ronda final del versus en Yo Soy, donde el jurado definió a los imitadores que avanzarían de instancia en la competencia. El primero en presentarse fue Luis Velásquez, quien dio vida a “El Ruiseñor de América” Julio Jaramillo. Le siguió Mariella Montes, interpretando a “La Chica de la Tele”, la siempre recordada Yola Polastri, quien logró que todos en el set cantaran y bailaran como niños.

Por último, se presentó Rubén Zeña, quien imitó a “El Dueño del Sistema”, el reguetonero Héctor “El Father”. Al finalizar las presentaciones, Carlos Alcántara anunció a los tres participantes como los ganadores de la ronda final del primer versus de esta nueva temporada.

¿Quién dejó la mejor presentación de esta ronda final? ¿Cómo seguirá esta nueva temporada de competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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