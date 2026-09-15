Yo Soy Versus 2026: ¡Robbie Williams, Zion y Lennox, Sandro y otros imitadores compiten nuevamente!

El versus del día reunió una vez más una amplia variedad de géneros y estilos musicales sobre el escenario. Giordano Broncano abrió la ronda interpretando al cantante británico Robbie Williams, seguido por la dupla conformada por Rudy Reyes y José Fanola, quienes dieron vida al histórico dúo de reguetón Zion y Lennox.

La competencia continuó con Miguel Quito, quien encarnó al intérprete argentino Sandro, y Rafael Iza como Billy Joel. Después llegó el turno de Gian Marco Díaz, quien gustó al jurado con su imitación del cantante mexicano Vicente Fernández, y Sara Aranda, quien representó a la estrella mexicana Julieta Venegas.

Al final, todo el grupo recibió con sorpresa y alegría la noticia de su avance en la competencia.

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