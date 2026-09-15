Yo Soy Versus 2026: ¡Cheo Feliciano, James Blunt, Damiano David y otros imitadores compiten en la etapa final!

Continuó la ronda final del versus en Yo Soy, donde el jurado definió al segundo grupo de imitadores que avanzarían de instancia en la competencia. Stefhano Silva abrió el bloque, pasando de ronda merecidamente con su imitación del cantante puertorriqueño Cheo Feliciano. Le siguió Antonino Cueva, quien interpretó al cantautor y músico británico James Blunt.

También logró avanzar Joaquín Zúñiga, quien cantó como Damiano David, y Walter Alburuqueque, con su imitación del cantante español Nino Bravo. Por último, fue elegido Emanuel Ugaz, quien interpretó exitosamente al cantante poético de fama mundial, Ricardo Arjona.

Al finalizar las presentaciones, Carlos Alcántara fue el encargado de confirmar que estos cinco participantes superaron la ronda final del versus de Yo Soy.

¿Quién dejó la mejor presentación de esta ronda final? ¿Cómo seguirá esta nueva temporada de competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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