Yo Soy Versus 2026: Julio Jaramillo, Miki González, James Blunt y otros imitadores en un versus, ¿quiénes pasaron de ronda?

Tras un nuevo “versus” entre diez participantes, el jurado de Yo Soy reveló los nombres de los cinco imitadores que consiguieron su boleto a la siguiente ronda de la competencia.

El primero en pasar fue Luis Velásquez, quien llegó a cantar como “El Ruiseñor de América”, Julio Jaramillo. Le siguió Juan Paredes, quien imitó al cantante hispano peruano Miki González, y después avanzó Antonino Cueva, quien se presentó como James Blunt. El cuarto en sumarse al grupo fue Rubén Zeña, quien imitó a “El Dueño del Sistema”, Héctor “El Father”, y cerrando la lista llegó Anthony Gamboa, caracterizando al cantautor uruguayo Eduardo Franco, todo esto dentro del escenario de Yo Soy.

¿Cómo les irá a estos cinco imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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