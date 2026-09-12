Yo Soy Versus 2026: Héctor Lavoe, Olivia Dean, Ricky Martin y otros imitadores se enfrentan, ¿quiénes lograron avanzar?

Tras un nuevo “versus” entre diez participantes, el jurado de Yo Soy hizo público el nombre de los cuatro imitadores que se quedaron con su pase a la siguiente ronda de la competencia.

El primero en celebrar fue Tomás Córdova, quien llegó a imitar al “Cantante de los Cantantes”, Héctor Lavoe. Le siguió Franchesca Carrión, que interpretó a la cantante inglesa Olivia Dean, y después avanzó Favio Enríquez, quien cantó como el artista de fama mundial Ricky Martin. Cerrando el grupo de ganadores estuvo Rosario Lapa, quien imitó a Mon Laferte e impresionó por acercarse mucho al nivel de canto de la propia artista, todo esto dentro del escenario de Yo Soy.

¿Cómo les irá a estos cuatro imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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