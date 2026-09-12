Yo Soy Versus 2026: El Gran Combo, Laura Pausini, Beéle y otros imitadores buscan su pase a la siguiente ronda

Tras un nuevo “versus” entre diez participantes, el jurado de Yo Soy dio a conocer a los seis ganadores que se quedaron con su lugar en la siguiente ronda de la competencia.

La primera agrupación en avanzar fue El Gran Combo, conformada por Aurelio Morales, Omar Bernales y Marco Arteaga. Le siguió Frida Gómez, quien se presentó como “La Reina del Pop Italiano”, Laura Pausini, y después pasó Sanyer Carrizález, quien cantó como el artista colombiano Beéle. También avanzó Andrea Valverde, caracterizando a la cantante de fama mundial Camila Cabello, mientras que Nikolas Bujahico se ganó su cupo interpretando al vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari. Cerrando el grupo, Jean Pierre Torres conquistó al jurado con su impresionante imitación de Kalimba, todo esto dentro del escenario de Yo Soy.

¿Cómo les irá a estos seis imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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