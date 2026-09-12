Yo Soy Versus 2026: Yo Soy Versus 2026: ¡Fito Páez, Dread Mar I, Miley Cyrus y otros imitadores se enfrentan por avanzar a la siguiente instancia!

Tras un nuevo “versus” entre nueve participantes, el jurado de Yo Soy confirmó los nombres de los cuatro imitadores que se quedaron con su cupo en la siguiente ronda de la competencia.

El primero en avanzar fue Jorge Velásquez, quien llegó a imitar al histórico cantante argentino Fito Páez. Después le tocó el turno a Hans Barreto, que cantó como el reconocido artista Dread Mar I, y luego pasó Dayana Bringas, quien interpretó a la figura de toda una generación, Miley Cyrus, representando un enorme desafío pensando en la etapa de conciertos en la competencia. Cerrando el grupo, Fátima Medina se ganó su lugar imitando a la cantante y compositora mexicana Carla Morrison.

¿Cómo les irá a estos cuatro imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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