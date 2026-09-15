Yo Soy Versus 2026: ¡El imitador de Bob Dylan sorprendió siendo el único de su grupo en avanzar de ronda!
El jurado sorprendió a todos al elegir a un único ganador entre un grupo que dio su máximo esfuerzo por avanzar. El seleccionado por su talento fue el joven imitador de Bob Dylan.
La ronda reunió a diez participantes que venían preparados y concentrados para poder pasar de ronda en la competencia. Entre destrezas vocales e interpretativas de distinto nivel, el veredicto final generó sorpresa entre los presentes.
El elegido para avanzar fue la imitación de Bob Dylan, cantante estadounidense de fama mundial. Su presentación destacó porque logró cantar y tocar la armónica y la guitarra al mismo tiempo, una característica propia del artista original, habilidad que es difícil de replicar con precisión.
El resto de participantes se quedó en shock ante el resultado. Según se pudo apreciar, tardaron unos minutos en reaccionar antes de felicitar al único ganador del versus.
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