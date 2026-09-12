Yo Soy Versus 2026: Hayley Williams, Leo Dan, Gianmarco y otros imitadores luchan por pasar a la siguiente ronda
Tras un nuevo “versus” entre diez participantes, el jurado de “Yo Soy” reveló los nombres de los cuatro imitadores que continúan en carrera dentro de la competencia.
La primera en pasar a la siguiente ronda fue Valeria Vásquez, quien se presentó imitando a la cantante Hayley Williams. Luego llegó el turno de Piero Tarillo, que participó cantando como Leo Dan. Más adelante, avanzó Jordan Valle, caracterizando al icónico cantautor peruano Gianmarco, y para cerrar el grupo, Carlo Barriga se lució cantando como el reconocido artista colombiano Manuel Medrano, todo esto dentro del escenario de Yo Soy.
¿Cómo les irá a estos cuatro imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!