Yo Soy Versus 2026: Imitadores de Arctic Monkeys y My Chemical Romance se enfrentan en una batalla de bandas, ¿quién pasó?

En un “versus” que se sintió como una verdadera batalla de bandas, los primeros en ganarse su lugar fueron los imitadores que conforman la famosa agrupación Arctic Monkeys. Después llegó el turno de los imitadores de la popular banda estadounidense My Chemical Romance, quienes desde los primeros segundos de batería lograron que los conductores y el mismo jurado, entre ellos Carlos Alcántara, se pusieran a saltar y mover la cabeza al ritmo de la música dentro de Yo Soy.

Ambas agrupaciones hicieron disfrutar de principio a fin a todos los presentes, y cuando se anunció que ambas bandas avanzaban de ronda, los participantes celebraron con un “pogo” rockero en señal de alegría por la gran noticia.

¿Qué banda te gustó más en este versus? ¿Cómo les irá a ambas agrupaciones en la siguiente etapa de la competencia? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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