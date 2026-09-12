Yo Soy Versus 2026: Selena Quintanilla, Amy Winehouse, Ismael Rivera y otros imitadores en un intenso duelo, ¿quiénes lograron avanzar?

Tras un nuevo “versus” entre diez participantes, el jurado de Yo Soy dejó ver quiénes fueron los tres imitadores que se ganaron un lugar en la siguiente ronda de la competencia.

La primera en destacar fue Isabel Rivas, quien interpretó a Selena Quintanilla. Le tocó el turno a Milene Álvarez, que cantó como la “Diva del Soul Rock”, Amy Winehouse, y completó el grupo Adhemir Charún, quien imitó a “El Sonero Mayor”, Ismael Rivera. Ricardo Morán, como suele hacerlo, les pidió que dieran un paso al frente para comunicarles que eran los afortunados en avanzar a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Cómo les irá a estos tres imitadores en la siguiente etapa de la competencia? ¿Cuál de todos te convenció más? ¡No te pierdas las nuevas presentaciones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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