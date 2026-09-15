Yo Soy Versus 2026: ¡Thalía, Romeo Santos, Charly García y otros imitadores en un exigente enfrentamiento!

Este grupo sorprendió al jurado con su nivel de imitación, porque llegaron a pasar todos los participantes a la siguiente instancia de la competencia.

Heyner Soplin abrió la ronda interpretando a Jonathan Davis, vocalista de la banda de nu metal “Korn”. Le siguió Emilym Canto, quien dio vida a la actriz y cantante Thalía, y Anthony Tejada, quien encarnó a Germaín de la Fuente.

La competencia continuó con Luis Espinoza como “El Rey de la Bachata” Romeo Santos, y Kris Príncipe, quien se preparó para interpretar al histórico cantante argentino Charly García. Después llegó el turno de Mariano Castro como Alejandro Fernández, y Andrea Guevara, quien representó a la cantante puertorriqueña Young Miko.

Cerrando el bloque, Walter Alburuqueque dio vida a Nino Bravo, Paula Veliz interpretó a Olivia Rodrigo y Edson Aranda encarnó a Patricio Sardelli, vocalista de la banda argentina “Airbag”.

¿Quién dejó la mejor presentación de la jornada? Descúbrelo en una nueva edición de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!