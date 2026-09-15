Yo Soy Versus 2026: ¡Yola Polastri, Frankie Ruiz, Jesse y Joy y otros imitadores se disputaron por el cupo a la siguiente ronda!

El escenario de “Yo Soy” fue testigo de un nuevo y competido versus, donde cinco imitaciones distintas buscaron convencer al jurado de su nivel vocal e interpretativo. Jely Reátegui fue la encargada de dar la bienvenida al primer grupo de la jornada, marcando el inicio de una ronda cargada de estilos musicales muy diferentes entre sí.

La primera en presentarse fue la imitación de la “Reina de los Niños” Yola Polastri, seguida por la interpretación de “El Papá de la Salsa” Frankie Ruiz. Después llegó el turno del “Bomboncito de la cumbia” Deyvis Orosco, quien elevó el ritmo tropical sobre el escenario.

La dupla de Jesse y Joy también hizo su presentación, aportando su característico estilo pop, mientras que la imitación de Juanes cerró el bloque con su sello rockero latino. Al final, Jely Reátegui felicitó a todo el grupo por su nivel y por avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Quién se acercará más a la esencia de cada artista imitado? No te pierdas la nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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