Yo Soy Versus 2026: ¡Zambo Cavero, Canserbero, Cristina Aguilera y demás imitadores se miden por avanzar de ronda!
La jornada continuó con un versus que mezcló géneros y generaciones musicales sobre el escenario. Joaquín Zúñiga abrió la ronda interpretando a Damiano David, vocalista de la banda italiana “Måneskin”, seguido por Sasha Pasco, quien dio vida a la gran Cristina Aguilera.
Después llegó el turno de Antonio Chapiana, quien encarnó al histórico intérprete peruano Zambo Cavero, y de Kusi Muñoz como Karen Carpenter. La dupla conformada por Bruno Miranda y Sebastián Miranda representó al grupo mexicano “Camila”, mientras que Diego Garay interpretó al rapero venezolano Canserbero.
Cerrando el bloque, Paulina Villalobos dio vida a Isabel Pantoja y José Castro encarnó a Roy Orbison. Al final, Carlos Alcántara felicitó al grupo por su nivel y les confirmó su avance a la siguiente instancia de la competencia.
¿Cómo seguirá esta reñida competencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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