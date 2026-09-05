aespa EN EXCLUSIVA: “Hemos escuchado demasiado sobre Perú y sus increíbles paisajes” | ENTREVISTA

A pocos días de su tan esperado concierto en Lima, el próximo 9 de septiembre, Latina Digital logró contactar en exclusiva a Karina, Winter, Giselle y Ningning, integrantes del popular grupo femenino aespa, quienes expresaron su emoción por su próxima visita a nuestro país.

En esta conversación, las idols revelaron las ansias por reunirse por primera vez con sus fans peruanos, el significado de marcar un hito como una de las primeras agrupaciones femeninas de su generación en llegar a Perú y el motivo detrás de la frase en español incluida en su tema “LEMONADE”. Además, compartieron en qué paisajes de nuestro país les gustaría grabar un videoclip musical con su inconfundible identidad artística futurista.

¿Qué es lo que más les emociona de venir y conocer Perú? ¿Han escuchado algo sobre nuestro país o sobre los MYs del Perú antes de tu visita?

KARINA: Esta es nuestra primera vez en Perú, así que estamos muy emocionadas. He escuchado demasiado sobre Perú y sus increíbles paisajes, desde el desierto de la costa, las montañas de la sierra, hasta el Amazonas, y me gustaría verlo y experimentarlo por mí misma. También nos enteramos de que los MYs del Perú son increíblemente apasionados, por lo que espero con ansias ver cómo se siente esa energía en el público.

Ustedes son uno de los primeros grupos femeninos de esta generación en venir a Perú. ¿Cómo se sienten al saber que están marcando un hito con esta visita?

WINTER: Hace que esta visita se sienta aún más especial y, honestamente, es un honor. Todavía me asombra que haya fans en lugares que aún no hemos ido y que sean ellos quienes nos escuchan y nos han estado esperando. Espero que este show se convierta en un recuerdo muy especial tanto para nosotras como para los MYs de Perú, y con suerte esta sea la primera de muchas visitas por venir.

En su último comeback, “LEMONADE”, ustedes incluyeron una frase en español: “Muchas gracias, mi amor”. ¿De dónde surgió la idea de incluir esta frase como parte de la canción, y por qué decidieron que sea en español?

GISELLE: “LEMONADE” naturalmente combina diferentes idiomas y expresiones, y pienso que “Muchas gracias, mi amor” realmente suma a la vibra juguetona y relajada de la canción. También, el ritmo de la frase encaja muy bien en la canción. Y con el inicio de nuestras fechas en Latinoamérica, pienso que será muy divertido escuchar a los fans cantar esa parte con nosotras.

Ningning, en tu caso, ¿te pareció difícil la pronunciación en español? ¿Practicaste de alguna manera específica antes de grabar la frase?

NINGNING: El español no es un idioma con el que estoy muy familiarizada, así que me mantuve escuchando repetidas veces para asegurarme de que la pronunciación sonara natural. Es una línea pequeña, pero realmente memorable, por lo que quería que quedara perfecta. Una vez que escuché la versión final, terminó siendo una de mis partes favoritas.

Imagínense que Aespa tiene que grabar un video musical en Perú. ¿Qué lugar elegirían como locación para grabar y cuál sería el concepto?

WINTER: Me encantaría grabar en un lugar abierto desértico o en un lugar con una vista al mar. Creo que los visuales futuristas y ligeramente surrealistas de Aespa lucirían realmente impactantes en este tipo de paisaje natural. Un concepto que se sienta arraigado en la naturaleza pero a la vez un poco etéreo o sacado de otro mundo sería genial.

Finalmente, ¿qué mensaje les gustaría mandarles a sus fans en Perú?

NINGNING: MYs de Perú, estamos emocionadas de que por fin podamos presentarnos a ustedes. Hemos estado trabajando muy duro para este concierto, así que espero que estén listos para cantar, saltar, y que pasen un increíble día con nosotras. No podemos esperar a sentir sus energías en persona. ¡Nos vemos muy pronto!