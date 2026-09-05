Papa León XIV tendrá encuentro con jóvenes en el Monumental de Ate

El papa León XIV se prepara para visitar el Perú el 11 de noviembre de 2026, como parte de una agenda que contempla actividades con autoridades y visitas a distintas ciudades del país. Durante su paso por Lima, el pontífice sostendrá un encuentro masivo con jóvenes en el Estadio Monumental de Ate.

El detalle de esta actividad fue confirmado por monseñor Guillermo Elías, presidente de la Comisión de la Visita Apostólica del papa León XIV. La jornada con la juventud está programada para la tarde del 12 de noviembre, luego de la hora del almuerzo.

Según explicó el religioso, el encuentro congregará a jóvenes de distintas partes del país en el estadio ubicado en Ate. “Tendremos el encuentro con todos los jóvenes en Ate”, señaló monseñor Elías sobre la actividad.

La visita del papa León XIV también contempla actividades con autoridades, entre ellas la presidenta Keiko Fujimori, además de desplazamientos hacia ciudades como Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

LEÓN XIV EN PERÚ

Tras el encuentro con los jóvenes en Lima, el pontífice continuará su agenda en el país. De acuerdo con lo informado por monseñor Guillermo Elías, al día siguiente se dirigirá a Chiclayo como parte de su recorrido por territorio peruano.

El representante de la Comisión de la Visita Apostólica también detalló que la visita concluirá con una actividad religiosa en la Base Aérea de Las Palmas. En ese lugar se realizará una eucaristía, descrita por monseñor como “la gran misa en la que estamos invitados todos”.

La agenda prevista establece así distintas actividades durante la permanencia del papa León XIV en el Perú, con un momento central en Lima dedicado al encuentro con la juventud. El evento en el Estadio Monumental de Ate está previsto para la tarde del 12 de noviembre, mientras que las actividades posteriores continuarán en otras ciudades del país.

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