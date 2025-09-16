Alejandro Sanz abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Estadio Nacional

Los fans de Alejandro Sanz en Perú están de celebración. Tras agotar en pocas horas las entradas para su esperado concierto del 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, el cantautor español anunció una segunda fecha para el 26 de febrero en el mismo escenario, confirmando así dos veladas inolvidables en la capital.

En ambos shows, el intérprete de éxitos como Corazón Partío, Amiga mía y Mi persona favorita promete un recorrido por lo mejor de su trayectoria musical, además de presentar sus más recientes lanzamientos.

La venta de entradas para la nueva fecha en Lima comenzará el miércoles 17 de septiembre desde las 11:00 a.m. a través de la plataforma Teleticket, en modalidad de venta general, sin preventa y con todos los medios de pago habilitados.

DATOS

Nueva fecha: 26 de febrero de 2026

Lugar: Estadio Nacional – Lima

Venta: miércoles 17 de septiembre, 11:00 a.m.

Dónde comprar: Teleticket

