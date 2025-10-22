Conciertos de Bad Bunny en Lima serán reprogramados: estas son las nuevas fechas de presentación

Lo último. Los conciertos de Bad Bunny en Lima cambiarán de fecha, pues debido a la participación del ‘Conejo Malo’ en el medio tiempo del Super Bowl en el mes de febrero, sus presentaciones en Lima, Colombia y Chile cambiarán de fechas.

La empresa organizadora del show envió un comunicado de último minuto en donde informa cuáles serán las nuevas fechas de concierto de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño iba a presentarse en el estadio Nacional de Lima el 30 y 31 de enero, sin embargo, ahora serán los días 16 y 17 de enero.

“Tras el anuncio de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, los conciertos en Colombia, Chile y Perú se deben reprogramar. Es así que los shows en Lima cambian a los días 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional”, se lee en la primera parte del comunicado.

Asimismo, la productora del concierto indica que “todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para estas nuevas fechas: las entradas y paquetes VIP adquiridos para el día 30 de enero de 2026 serán válidas para el 16 de enero de 2026, y las entradas y paquetes VIP adquiridos para el 31 de enero de 2026 serán válidas para el 17 de enero de 2026”.

Asimismo, la empresa menciona que las personas que no puedan asistir en las nuevas fechas del concierto, podrán solicitar el reembolso de sus entradas y/o paquetes VIP hasta el 10 de noviembre de 2025, a través del Centro de Soporte al Fan de Ticketmaster.

