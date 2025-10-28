Temas
Fallece la madre de Maju Mantilla, Elvia Elizabeth García Linares, a los 75 años

Fallece la madre de Maju Mantilla, Elvia Elizabeth García Linares, a los 75 años
Momentos de profundo dolor atraviesa Maju Mantilla. Su madre, Elvia Elizabeth García Linares, falleció el 27 de octubre a los 75 años, según detalló el diario Trome los familiares de la exreina de belleza confirmaron la noticia.

Asimismo, se dio a conocer que las honras fúnebres se realizan en el Velatorio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el Malecón de la Reserva 924, en Miraflores, donde amigos, familiares y allegados se reúnen para darle el último adiós a la madre de la ex Miss Mundo.

Hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado públicamente sobre la partida de su madre.

RICARDO RONDÓN DEFIENDE A MAJU MANTILLA TRAS SU SALIDA DE ‘ARRIBA MI GENTE’

Ricardo Rondón inició el programa junto a Michelle Soifer y respaldó a Maju Mantilla tras su renuncia a ‘Arriba Mi Gente’, pues le demostró su apoyo y señaló que es una noticia triste.

“El enterarnos de esta noticia que nos sorprendió a todos, nos genera no solo una tristeza, sino también una desazón. Con respecto a todo lo que viene pasando y lo que se viene diciendo”, indicó.

