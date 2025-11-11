¡Luto en Hollywood! Muere Sally Kirkland, actriz de “Los Ángeles de Charlie”

El mundo del cine y la televisión está de luto. Este martes 11 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de Sally Kirkland, reconocida actriz estadounidense y ganadora de un Golden Globe, recordada por su participación en la versión ochentera de “Los Ángeles de Charlie”.

Según informó su representante, Kirkland murió en un hospital de Palm Springs, California, donde había sido internada el fin de semana. El medio TMZ detalló que la intérprete, diagnosticada con demencia, sufrió una fuerte caída en la ducha que agravó su estado de salud.

A lo largo de su carrera, Kirkland acumuló más de 200 créditos cinematográficos, con participaciones destacadas en filmes como “El golpe” (junto a Robert Redford y Paul Newman), “JFK”, “Bullseye!” y “Todopoderoso”.

Su consagración llegó en 1987, cuando obtuvo el Globo de Oro a Mejor Actriz por la película “Anna”, papel que también le valió una nominación al Premio Oscar. Además, formó parte del círculo artístico de Andy Warhol, quien la incluyó entre “Las 13 mujeres más hermosas” en su proyecto cinematográfico de 1964.

