Miguel Iza: Su desilusión de la política peruana y el eterno debate entre derecha e izquierda

El reconocido actor peruano Miguel Iza ofreció una entrevista al podcast ‘Habla Serio’ de Latina Noticias, donde compartió su actual postura frente a la coyuntura nacional. Con una visión crítica y marcada por el desencanto, analizó su posición ideológica y el estado actual de la democracia en el Perú.

Miguel Iza confesó atravesar un momento de desilusión política total, lo que lo ha llevado a tomar una decisión personal de distanciamiento. “He decidido abstraerme completamente”, señaló el actor, aunque subrayó que esto no significa que haya abandonado sus convicciones ideológicas.

El actor justificó su silencio actual sobre temas políticos argumentando que generar debate sería “irresponsable”. Según su visión, el país atraviesa una crisis institucional profunda que invalida las discusiones políticas tradicionales.

“Alimentar el debate es hacerle creer a la gente que vivimos en un Estado de Derecho y para mí no vivimos en uno. No hay opciones”, concluyó.

EL DEBATE ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA

Pese a su retiro del debate público, el actor mantiene firmes sus ideales. Para Miguel Iza, las diferencias entre posturas políticas son claras: A la izquierda la define como una opción humanista, mientras que a la derecha la califica como deshumanista.

Asimismo, sobre el socialismo y comunismo, los considera opciones superiores al neoliberalismo o cualquier posición de derecha. “Sigo creyendo que el socialismo es mucho mejor opción que el neoliberalismo”, afirmó de manera tajante.

Miguel Iza también recordó la polarización de las elecciones presidenciales pasadas y su discusión con su amigo y también actor Sergio Galliani. Reafirmó que, en un escenario similar entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, volvería a elegir al segundo.

Explicó que su elección no se debe necesariamente a la figura de Castillo, sino a lo que representa: una opción distinta. Comparó este escenario con su voto anterior por Alan García, motivado principalmente por evitar el ascenso del fujimorismo al poder.

