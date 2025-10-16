Muere uno de los fundadores de la mítica banda de rock Kiss a los 74 años

El guitarrista y miembro fundador de Kiss, Ace Frehley, falleció a los 74 años de edad tras permanecer conectado a un respirador artificial. Su muerte se produjo días después de cancelar todas las presentaciones que tenía programadas para este año.

Según el portal TMZ, Frehley había sufrido una hemorragia cerebral tras una caída en su casa ocurrida en septiembre. Varios medios informaron que se encontraba con muerte cerebral hasta que, finalmente, Associated Press (AP) confirmó el deceso del artista.

El 25 de septiembre, su mánager de gira, John Ostrosky, informó en Facebook que el músico había tenido una “caída menor” y debía cancelar una presentación. Posteriormente, el 6 de octubre, la página oficial de Frehley comunicó que, debido a problemas médicos persistentes, cancelaba todas sus fechas del 2025.

VAIVENES ENTRE KISS Y CARRERA EN SOLITARIO

Antes de unirse a Kiss, Ace Frehley tocó en varias bandas de Nueva York. En 1972 respondió a un aviso de Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss, quienes buscaban un guitarrista principal. Él fue elegido y en enero de 1973 los cuatro formaron Kiss.

Entre 1974 y 1975 la banda lanzó los discos “Kiss”, “Hotter Than Hell” y “Dressed to Kill”, que consolidaron a una base de seguidores conocida como la Kiss Army.

El gran salto comercial llegó en 1975 con el álbum en vivo “Alive!”, que vendió millones de copias y posicionó el tema “Rock and Roll All Nite” como un himno del rock. El estilo de Frehley influyó en una generación de guitarristas.

En 1978, los cuatro miembros de Kiss lanzaron discos solistas, siendo el de Frehley el más exitoso en ventas. También aportó composiciones a los álbumes “Dynasty” (1979) y “Unmasked” (1980).

A inicios de los años 80, el guitarrista se fue apartando del grupo, que pasó a ser liderado por Stanley y Simmons. En 1982 fue reemplazado por Vinnie Vincent durante la gira de ‘Creatures of the Night’.

En 1984 formó su banda Frehley’s Comet, con la que publicó dos discos: “Frehley’s Comet” (1987) y “Second Sighting” (1988).

En 1996 se reunió con Kiss para una gira con la formación original. Dos años después lanzaron “Psycho Circus”. Su última actuación con el grupo fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

VIDEO RECOMENDADO