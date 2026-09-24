Productora anuncia reprogramación de show de Robbie Williams en Lima: mira aquí su comunicado

El concierto de Robbie Williams en Lima, programado para la noche de este jueves 24 de septiembre en el Arena 1, fue suspendido. A través de un comunicado oficial, la productora One Entertainment anunció la cancelación del show tras una decisión tomada por la Municipalidad de San Miguel.

¿Por qué se suspendió el show en Arena 1 Park?

Según la productora, desde las primeras horas del día se subsanaron las observaciones planteadas por el municipio de San Miguel para garantizar los estándares de seguridad requeridos. Sin embargo, no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades locales antes del horario estipulado para la apertura de puertas.

Nueva fecha del concierto de Robbie Williams en Lima

One Entertainment confirmó que el espectáculo de Robbie Williams será reprogramado. Actualmente, el equipo técnico y de producción se encuentra coordinando con el entorno del artista británico para definir y hacer oficial la fecha más próxima posible.

Entradas y avisos a los asistentes

Estado de las entradas: Se da por descontado que los boletos adquiridos por los fans para el concierto cancelado de Robbie Williams en Lima mantendrán su validez para la nueva fecha.

Canales oficiales: La reprogramación definitiva, con fecha, hora y lugar, se anunciará a través de las redes sociales oficiales de la productora.

La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados a los fanáticos y agradeció la comprensión del público mientras se terminan de ajustar los detalles del nuevo show.

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