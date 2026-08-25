Regresa a Lima “Irís y Flofló” con una emotiva historia que une teatro, música y conciencia ambiental

La reconocida producción de la Asociación Cultural Luna Sol vuelve a los escenarios con una temporada especial durante los cuatro domingos de octubre de 2026 en el Teatro de Lucía, en Miraflores. La obra, que ha sido presentada en Colombia teniendo una gran acogida, invita a toda la familia a reflexionar sobre el cuidado del agua, la protección del ambiente y el valor de acompañar los sueños de la infancia.

En un contexto en el que el cuidado del agua y la conservación de los ecosistemas ocupan un lugar central en la agenda pública, el teatro peruano presenta una propuesta que combina entretenimiento, arte y educación ambiental. “Irís y Flofló” una entrañable producción peruana que convierte al río Rimac en el escenario de una aventura llena de ternura, humor y esperanza. Donde en dos pequeños pichones descubren que cuidar la naturaleza también significa cuidar la vida.

La historia transcurre a orillas del río Rímac, donde viven Irís y Flofló, dos pequeños pichones de paloma. En el camino conocen a Chiribaya, un perro ecologista, y al simpático Almirante Mon Man, un pelícano pintoresco, pero cero soñador, gracias a Chiribaya es quién los inspira a convertirse en guardianes del agua y de la naturaleza. Una hermosa travesía llena de desafíos.

Con humor, música en vivo, actuación y títeres, la obra propone una reflexión sobre la maternidad, el crecimiento de los hijos, la confianza y la responsabilidad ambiental.

La puesta en escena constituye la primera adaptación dramatúrgica y con la dirección escénica de Janet Gutarra para el Grupo Mixtura. Para esta temporada conforman al elenco Patricia Do Carvalho, Junior Lozada, Yasmín de la Oliva, Rou Aguirre, Jorge Castillo y Mercedes Lloclla.

Temporada 2026

Obra: Irís y Flofló

Temporada: Cuatro domingos de octubre de 2026

Lugar: Teatro de Lucía, Miraflores

Público: Familiar

Venta de entradas: Joinnus

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