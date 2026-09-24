Robbie Williams dio sentido mensaje y cantó afuera de hotel tras cancelación de su segundo show en Lima | VIDEO

En medio de la desazón que generó la cancelación de su segundo concierto en Lima, programado para la noche de este jueves 24 de septiembre, el cantante Robbie Williams salió al exterior del hotel donde se está alojando e interpretó “a capela” una de sus más emblemáticas canciones, “Angels”, para emoción de todos los fans que llegaron hasta ese punto de la capital.

Previamente, dio unas sentidas palabras a su fanaticada peruana. “Me parte el corazón no poder dar el concierto esta noche, es algo que escapa a nuestro control. Volveremos tan pronto como podamos. Que Dios los bendiga y, si no les importa, me gustaría ofrecer una pequeña actuación aquí mismo”, señaló antes de empezar a cantar.

Como se sabe, tras el primer concierto de Robbie Williams realizado en el recinto Arena 1, en la Costa Verde, se generó un severo problema de logística, congestión y seguridad en la salida del público. La acumulación de incidentes y las fallas detectadas llevaron a que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura del recinto, lo que provocó la cancelación inmediata del segundo concierto del cantante británico en Lima.

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