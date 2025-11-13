Temas
Espectáculos

Conoce cuándo llega Shakira a Lima y cuál es el setlist de los conciertos

Conoce cuándo llega Shakira a Lima y cuál es el setlist de los conciertos
vsanchezc@latina.pe
Shakira llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en Lima, pues recordemos que en el mes de febrero, la cantante colombiana sufrió un malestar de salud lo cual la obligó a cancelar su primera fecha en el estadio Nacional. Ahora, la ‘Loba’ llega para hacer su show reprogramado y además, dar dos conciertos más en la capital.

Días previos a los conciertos, cientos de fans ya viven lo que será el evento del fin de semana, además, se preguntan cuándo llegará Shakira a Lima y sobre todo, qué es lo que realizará en la capital previo a su concierto.

Según las informaciones, la cantante colombiana llega a Lima este viernes 14 de noviembre y se encontrará con su equipo de trabajo que ya llegó a inicios de semana para dejar listo lo que serán los shows de la artista. Cientos de fans ya acampan afuera del estadio Nacional con el objetivo de estar en primera fila del concierto.

ESTE ES EL SETLIST DE CANCIONES DE LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA EN LIMA

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don’t Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África)

