Conoce cuándo llega Shakira a Lima y cuál es el setlist de los conciertos

Shakira llegará a Lima para ofrecer tres conciertos en Lima, pues recordemos que en el mes de febrero, la cantante colombiana sufrió un malestar de salud lo cual la obligó a cancelar su primera fecha en el estadio Nacional. Ahora, la ‘Loba’ llega para hacer su show reprogramado y además, dar dos conciertos más en la capital.

Días previos a los conciertos, cientos de fans ya viven lo que será el evento del fin de semana, además, se preguntan cuándo llegará Shakira a Lima y sobre todo, qué es lo que realizará en la capital previo a su concierto.

Según las informaciones, la cantante colombiana llega a Lima este viernes 14 de noviembre y se encontrará con su equipo de trabajo que ya llegó a inicios de semana para dejar listo lo que serán los shows de la artista. Cientos de fans ya acampan afuera del estadio Nacional con el objetivo de estar en primera fila del concierto.

ESTE ES EL SETLIST DE CANCIONES DE LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA EN LIMA

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)

