Suspenden operación de Natalia Salas por indicación médica: esto dijo la actriz

Natalia Salas viene cumpliendo una serie de tratamientos, pues hace algunas semanas, la actriz anunció mediante sus redes sociales que los doctores habían detectado una célula residual de cáncer alojada en una de sus vértebras, por lo que tuvo que poner pausa a varios proyectos que venía realizando.

Si bien Salas tenía programada una operación para extirpar sus ovarios y trompas, esta intervención fue suspendida por indicaciones médicas a lo que ella lo ha tomado de la mejor manera y decidió contar lo que sucedía a sus seguidores en redes sociales.

“Técnicamente, (el cáncer) no ha regresado. Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales”, explicó Salas. Asimismo, la actriz añadió que la suspensión de su operación fue porque se enfermó.

“Hoy era mi operación, pero me dio tos y puse en reprogramación. Me pondré hoy la ampolla que me sigue induciendo a la menopausia y esperar una nueva fecha”, finalizó. La operación de Salas es para reducir el riesgo de que la enfermedad reaparezca

