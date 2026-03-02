Adrián Villar grabó video antes de ser detenido por la muerte de Lizeth Marzano: “Lamento muchísimo lo que hice”

La madre de Adrián Villar, Marcela Chirinos Ayala, hizo público el pronunciamiento de su hijo sobre el accidente que protagonizó el pasado 17 de febrero. En el video, que grabó antes de ser detenido por las autoridades, el joven de 21 años lamenta la muerte de Lizeth Marzano y dijo ser consciente de las consecuencias de sus actos.

“Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice, soy consciente de eso, y es por eso que, desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades, y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso”, aseveró.

Por su parte, la madre de Villar también expresó su pesar por el deceso de la deportista, sin embargo, sostuvo que continuará brindando apoyo legal y emocional a su hijo mientras enfrenta el proceso.

“Adrián es nuestro hijo y lo amamos. Es un joven de 21 años que hoy está enfrentando una realidad que jamás imaginó ni deseó. Como familia, no le daremos la espalda en este proceso; nuestro deber como padres es acompañarlo para que, con la verdad y el corazón, asuma su responsabilidad frente a la justicia”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcela Chirinos (@marcela_chirinos_ayala)





MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

